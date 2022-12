Neuer Zeugenaufruf fast vier Jahre nach Todesfall

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Fast vier Jahre nach dem Tod einer dreifachen Mutter aus Schönberg an der Ostsee haben Staatsanwaltschaft und Polizei noch einmal einen Zeugenaufruf gestartet. Ein Schuss aus einer Kleinkaliberwaffe aus der näheren Umgebung hatte in der Silvesternacht 2018/2019 die 39 Jahre alte Frau beim Betrachten des Feuerwerks am Kopf getroffen. Sie starb am Neujahrstag im Krankenhaus.

Schönberg - Die Polizei kam zu dem Schluss, dass es ich um einen Unglücksfall und nicht um einen gezielten Schuss gehandelt hatte.

Die Ermittler suchen weiterhin nach Personen, die sich in der Zeit von Mitternacht bis 1.00 Uhr in dem im Kreis Plön gelegenen Ort im Bereich Herder-, Goethe-, Hebbel- und Uhlandstraße aufgehalten haben oder anderweitig zur Aufklärung beitragen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft wurde für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt. dpa