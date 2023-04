Neues Besucherzentrum der Arche Warder eröffnet

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Das Zentrum für alte Haus- und Nutztierrassen Arche Warder im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat ein neues multimediales Besucherzentrum eröffnet. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kam am Mittwoch, um als einer der ersten Gäste das neue Angebot in Begleitung des Direktors der Arche, Kai Frölich, zu erkunden. Für alle Gäste soll am Samstag eine große Eröffnung gefeiert werden.

Warder - Die Einrichtung mit dem Namen Domesticaneum macht auf 300 Quadratmetern in mehreren Räumen multimedial und interaktiv die Geschichte von Haus- und Nutztieren über die Jahrtausende erlebbar. So erleben die Besucher etwa, wie aus Wölfen Hunde und Begleiter des Menschen wurden, wie der Wald als Viehweide genutzt wurde, wie heute genetische Vielfalt verloren geht und wie eine Farm der Zukunft aussehen könnte.

Die EU, der Bund, das Land Schleswig-Holstein und die Bingo Umweltlotterie unterstützten den 2,5 Millionen Euro teuren Bau mit Fördermitteln. dpa