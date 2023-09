Neues Konzept für Museum für Natur und Umwelt gesucht

Das Lübecker Museum für Natur und Umwelt soll in den kommenden Jahren erneuert und erweitert werden. Eine Machbarkeitsstudie habe gezeigt, dass am gegenwärtigen Standort in der Altstadt nahezu eine Verdoppelung der Ausstellungsfläche möglich sei, sagte Kultursenatorin Monika Frank (SPD) am Donnerstag. Derzeit laufe unter anderem eine Befragung verschiedener Nutzergruppen zur zukünftigen Nutzung des Museums.

Lübeck - Geplant sei die Sanierung des aus den 1950er Jahren stammenden Bestandsgebäudes. Das sei auch aus Gründen der Nachhaltigkeit einem Neubau vorzuziehen, sagte Projektkoordinatorin Victoria Singler. Ziel sei es, neue Ausstellungen mit zielgruppenorientierten Inhalten und zeitgemäßen Inszenierungen zu schaffen, sagte die Leiterin des Museums, Susanne Füting. Darüber hinaus solle auch die Vernetzung mit lokalen Kooperationspartnern gestärkt und weiter ausgebaut werden.

Ein besonderer Schwerpunkt soll künftig auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegen. Für die soll es von 2024 an einen eigenen Beirat geben, in dem Kinder ab neun Jahren über neue Ideen mitentscheiden. dpa