Neues Netzwerk soll Missbrauchs-Betroffene zusammenbringen

Teilen

Ein Junge kauert sich in der Ecke seines Zimmers am Fußboden sitzend zusammen. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Eine Gruppe von Betroffenen möchte Opfer sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend in einem neuen bundesweiten Netzwerk zusammenbringen. Der Prozess zur Gründung von „Aus unserer Sicht“ soll an diesem Mittwoch mit der Freischaltung eines Online-Fragebogens beginnen, wie die Initiatoren, zu denen auch der Kieler Verein Nina gehört, am Montag mitteilten.

Kiel - Betroffene ab 16 Jahren sind eingeladen, sich zu beteiligen. Mitgründerin Tamara Luding sagte, das Besondere an dem Projekt sei, dass sich das bundesweite Netzwerk an alle Betroffenen richte, unabhängig davon, in welchem Zusammenhang die Gewalt ausgeübt worden sei - also etwa in der Familie oder einer Institution.

„Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird immer noch vielfach vertuscht, verschwiegen und verdrängt und Betroffene werden in ihrem Bewältigungsprozess oft alleine gelassen“, erklärte der Gründungskreis. Dabei verfügten Betroffene über Erfahrungs- und Expertenwissen, das besser genutzt werden könne, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen. „Die Beteiligung von Betroffenen in allen relevanten Bereichen trägt zu einem gesellschaftlichen Wandel – hin zu einer Kultur des Hinsehens und Handelns – bei.“

In der Aufbauphase unterstützt die Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Claus, das Vorhaben. Auf die Dauer möchte „Aus unserer Sicht“ die Vernetzung Betroffener zum Beispiel mit Tagungen und Austausch im kleineren Format verbessern und Unterstützung beim Aufbau von Selbsthilfe-Aktivitäten bieten sowie Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. „Es braucht solch eine öffentliche Sichtbarkeit für die Belange Betroffener, damit auch die notwendigen Ressourcen etwa im Bereich der bedarfsgerechten Hilfen konsequent und verbindlich aufgebaut werden“, so Claus. dpa