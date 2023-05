„Nicht optimal“: Holstein-Trainer Rapp mit Verletzungssorgen

Die Vorbereitung auf das Spiel gegen den KSC war für Holstein Kiel nicht einfach. Dennoch soll nach drei 0:3-Niederlagen in Serie wieder ein Sieg her.

Kiel - Holstein Kiel geht personell angeschlagen in das kommende Zweitliga-Spiel gegen den Karlsruher SC. „Damit muss man immer rechnen als Trainer. Natürlich ist das nicht optimal, eine Trainingswoche ohne sieben, acht Spieler zu gestalten“, sagte Trainer Marcel Rapp vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Der Coach des Tabellenzehnten verwies auf personelle Sorgen während der Corona-Pandemie, als der Club immer wieder etliche Ausfälle beklagte. „Es ist nicht das erste Mal, dass es passiert. Deswegen wissen wir schon, damit umzugehen und werden trotzdem am Wochenende gut vorbereitet sein.“

Angreifer Holmbert Fridjonsson fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus, der Rückgriff auf Offensivspieler Fiete Arp ist nach einer Knie-Blessur fraglich. Bei den zuletzt erkrankten Fabian Reese, Steven Skrzybski, Marco Komenda, Robin Himmelmann und Patrick Erras stehe laut Rapp auch ein Fragezeichen hinsichtlich eines Einsatzes.

Der Coach will „alles dransetzen“, das Spiel gegen den Club aus dem Südwesten zu gewinnen. In den vergangenen Partien kassierten die Störche dreimal in Folge ein 0:3 in Heidenheim, gegen den Tabellenführer Darmstadt und bei Fortuna Düsseldorf. Das sei nicht der „Anspruch“, stellte Rapp klar. dpa