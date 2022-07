Nördlichster Teil der Westküsten-Stromleitung vor Baubeginn

Teilen

Wenn sehr viel Wind weht, kann es sein, dass Windräder in Schleswig-Holstein wegen fehlender Netzkapazitäten abgestellt werden müssen. Das soll bald weitgehend der Vergangenheit angehören. Der entscheidende Schritt wird jetzt gemacht.

Kiel - Der Bau der Westküsten-Stromleitung in Schleswig-Holstein geht in die letzte Phase. 2023 soll die 380 Kilovolt starke Leitung zwischen Brunsbüttel und Dänemark fertig sein. Der Netzbetreiber Tennet erhielt am Donnerstag in Kiel den Planfeststellungsbeschluss für den rund 15 Kilometer langen fünften Abschnitt von Klixbüll (Kreis Nordfriesland) bis zur dänischen Grenze. Baubeginn soll in diesem Monat sein. Die Betriebsbereitschaft ist für das vierte Quartal 2023 geplant. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben rund eine Milliarde Euro.

Energieminister Tobias Goldschmidt sprach von einem Lichtblick in „energiepolitisch düsteren Zeiten“. „Mit jeder Genehmigung, mit jedem Meter gebauter Leitung kommen wir unserem Ziel der Klimaneutralität näher und befreien uns Schritt für Schritt aus der fossilen Abhängigkeit.“

Die Westküstenleitung verstärkt das Übertragungsnetz und dient vor allem dazu, große Windstrommengen in Dithmarschen und Nordfriesland aufzunehmen. Die ersten drei Abschnitte von Brunsbüttel bis Husum sind bereits fertig. Der vierte Abschnitt von Husum bis Klixbüll steht kurz vor der Fertigstellung.

Seit der Inbetriebnahme der ersten Abschnitte seien die Kosten für die Abschaltung von Windenergieanlagen bereits deutlich zurückgegangen, sagte Goldschmidt. Für 2021 lägen noch keine Zahlen vor. Er rechne aber mit einer deutlichen Entlastung. „2024 wird erstmals Strom bis ins dänische Endrup bei Esbjerg fließen. Das ist ein wichtiger Schritt für die Energiewende im Norden.“

Die Freileitung verläuft über insgesamt rund 140 Kilometer. Neben der sogenannten Mittelachse ist die Westküstenleitung eines der wichtigsten Projekte beim Ausbau der Stromnetze im Norden. Der Planfeststellungsbeschluss für den fünften Abschnitt soll vom 2. August an für zwei Wochen ausgelegt werden. Außerdem können die Unterlagen dauerhaft im Internet eingesehen werden.

Weil Windenergie und Photovoltaik in Schleswig-Holstein in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden, muss das Verteil- und Übertragungsnetz im Land nach Angaben des Ministeriums mehr Strom aufnehmen und verstärkt werden. Daher seien unter anderem Gleichstromverbindungen von Heide nach Nordrhein-Westfalen und von Heide nach Mecklenburg-Vorpommern geplant. dpa