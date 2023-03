Nord-CDU optimistisch vor Kommunalwahlen

Das Logo der CDU. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Mit großer Zuversicht steuert die CDU in Schleswig-Holstein die Kommunalwahlen am 14. Mai an. Der Landesvorsitzende, Ministerpräsident Daniel Günther, bekräftigte auf einem sogenannten Kleinen Parteitag am Mittwochabend in Neumünster das Ziel, erneut mit Abstand stärkste Kraft im Land zu werden. Die CDU habe alle Chancen, dies flächendeckend zu schaffen, sagte er.

Neumünster - Bei den Kommunalwahlen 2018 lagen die Christdemokraten mit 35,1 Prozent klar vor SPD und Grünen. Bei der Landtagswahl 2022 war der Vorsprung der CDU noch größer. Mit den Kommunalwahlen wird die Zusammensetzung der Gemeindevertretungen und Kreistage im Norden für einen Zeitraum von fünf Jahren neu bestimmt. dpa