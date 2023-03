Nord-CDU stellt Weichen für Kommunalwahl

Das Logo der CDU. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Die CDU in Schleswig-Holstein nimmt Kurs auf die Kommunalwahlen am 14. Mai. Ein sogenannter Kleiner Parteitag wird dazu am Mittwochabend in Neumünster Leitlinien beschließen. Der Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther hat für seine Partei das Ziel ausgegeben, erneut mit Abstand stärkste Kraft im Land zu werden.

Neumünster - Bei den Kommunalwahlen 2018 war dies den Christdemokraten gelungen: Mit 35,1 Prozent lag die CDU klar vor SPD (23,3 Prozent) und Grünen (16,5). Bei der Landtagswahl 2022 war der Vorsprung der CDU noch größer, und auf Platz zwei lösten die Grünen die SPD ab. Mit den Kommunalwahlen wird die Zusammensetzung der Gemeinde- und Kreisvertretungen im Norden für einen Zeitraum von fünf Jahren neu bestimmt. dpa