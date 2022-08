Nord-FDP für Weiternutzung der Atomkraft: Grüne sagen Nein

Blick auf ein Kernkraftwerk mit seinem Kühlturm. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die FDP im Kieler Landtag setzt sich dafür ein, die Laufzeit der drei noch arbeitenden deutschen Atomkraftwerke zu verlängern und ein Wiederanfahren des abgeschalteten AKW Brokdorf zu prüfen. Dazu hat die Fraktion einen Antrag eingebracht, über den der Landtag am Mittwoch diskutieren wird. „Wir laufen in eine Energiekrise rein“, sagte der Energiepolitiker Oliver Kumbartzky am Dienstag zur Begründung.

Kiel - Die schlechte Alternative bestehe darin, noch mehr aus Gas Strom zu erzeugen und Kohlekraftwerke wieder anzufahren.

Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter nannte den Vorstoß des ehemaligen Koalitionspartners absurd. Er sei erschüttert, weil die FDP über Jahrzehnte einen anderen Kurs gefahren sei. „Wir sagen: Brokdorf bleibt aus“, betonte Petersdotter.

Im Mittelpunkt der dreitägigen Landtagssitzung steht zum Auftakt eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Er will damit den Kurs seiner schwarz-grünen Regierung abstecken und politische Schwerpunkte erläutern. Das hätte er bereits nach seiner Wiederwahl vor der Sommerpause tun sollen, befand FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Die Regierung sei noch nicht richtig gestartet. Ein derartiges Abtauchen in dieser Zeit sei problematisch. dpa