Nord-Grüne gehen selbstbewusst in die Kommunalwahlen

Christian Dirschauer (SSW). © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Die schleswig-holsteinischen Grünen wollen bei den Kommunalwahlen am 14. Mai landesweit Platz 2 erreichen und damit vor der SPD landen. Dieses Ziel bekräftigte die Landesvorsitzende Anke Erdmann am Samstag auf einem Landesparteitag in Neumünster. Dort stärkte auch der Bundesvorsitzende Omid Nouripour der Partei im Norden den Rücken. Er ermunterte die Mitglieder, in den 50 Tagen bis zur Wahl alles zu tun, um starke Grüne in die Kommunalparlamente zu bringen.

Neumünster - Die Nord-Grünen seien personell und programmatisch bestens gewappnet dafür.

„Wir hatten noch nie so viele Kandidierende“, sagte die Landesvorsitzende Erdmann. 1500 Grüne stünden auf 150 Listen zur Wahl. Erdmann forderte weitere massive Investitionen in die Energiewende. Nouripour übermittelte den Nord-Grünen einen „Riesendank, weil ihr uns permanent Spitzenpersonal schickt“ - als Beispiel nannte er Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. dpa