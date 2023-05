Nord-Grüne sehen in Kommunalwahl-Ergebnis Rückhalt

Wahlen

Die Grünen in Schleswig-Holstein freuen sich über Zugewinne bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. „Wir konnten uns landesweit im Vergleich zur letzten Kommunalwahl verbessern, in Kiel, Ahrensburg und Ammersbek sind wir Stand jetzt sogar stärkste Kraft geworden“, sagte der Landesvorsitzende Gazi Freitag am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Kiel - „Wir haben dank eines engagierten Wahlkampfes mit über 2000 Ehrenamtlichen, mit so vielen Kandidierenden wie noch nie so viele Mandate wie noch nie bekommen.“

Die Grünen übernähmen im Bund, im Land und in den Kommunen Verantwortung auch in schwierigen Zeiten, sagte Freitag. „Das zeigt, dass die Menschen in Schleswig-Holstein unseren Kurs für echten Klimaschutz, für eine Wende in der Verkehrs- und Energiepolitik auch vor Ort unterstützen.“

Nach Auszählung der allermeisten Stimmen für die Kreistage und Ratsversammlungen der kreisfreien Städte standen die Grünen gegen 21.30 Uhr landesweit bei 17,7 Prozent und damit hinter der CDU mit 33,9 Prozent und der SPD mit 19,4 Prozent. 2018 holten die Grünen landesweit 16,5 Prozent. dpa