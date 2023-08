Nord-Industrie stemmt sich gegen Konjunkturschwäche

Dank guter Auslandsgeschäfte stemmt sich die Industrie in Schleswig-Holstein gegen die schwache Konjunktur. Insgesamt schafften die größeren Industriebetriebe im ersten Halbjahr nach Abzug der Inflation ein Umsatzplus von 3,4 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Freitag in Kiel mitteilte.

Kiel - „Die positive Entwicklung ist insbesondere dem Auslandsabsatz mit Ländern außerhalb der Eurozone zuzurechnen, der gegenüber dem Vorjahreszeitraum preisbereinigt um gut 28 Prozent zulegte“, hieß es. „Die Umsätze aus Geschäften mit Kundinnen und Kunden der Eurozone erreichten hingegen mit einem Rückgang von gut zwei Prozent nicht ganz den Stand von vor einem Jahr.“ Das Auslandsgeschäft hatte im Zeitraum Januar bis Juni 2023 mit 43,3 Prozent ein deutlich höheres Gewicht als ein Jahr zuvor (Januar bis Juni 2022: 39,8 Prozent).

Die stärksten Umsatzanstiege registrierten die Statistiker im Bereich „Sonstiger Fahrzeugbau“ mit plus 64,1 Prozent; dieser Bereich enthält vor allem Luft- und Raumfahrzeugbau, Schienenfahrzeugbau sowie den Schiffs- und Bootsbau. dpa