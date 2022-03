Nord-SPD beschließt Programm für Landtagswahl am 8. Mai

Serpil Midyatli (l) und Thomas Losse-Müller geben sich während des Landesparteitags die Hand. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die schleswig-holsteinische SPD hat ihr Programm „Sozial.Digital.Klimaneutral.“ zur Landtagswahl am 8. Mai beschlossen. Die Delegierten eines Landesparteitags stimmten am Samstag in Lübeck einstimmig zu. Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller schwor den Landesverband auf einen Regierungswechsel in Kiel ein. „Wir werden es besser machen“, versprach er mit Blick auf die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP.

Lübeck - Ein zentraler Punkt des Wahlprogramms ist der Klimaschutz. So will die SPD schon 2040 für Schleswig-Holstein Klimaneutralität erreichen und damit fünf Jahre früher als vom Bund für ganz Deutschland geplant. Dem Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) warf Losse-Müller vor, viel Zeit bei diesem Thema verloren zu haben. „Wir werden Klimaschutz zu unserer absoluten Priorität machen.“

Der Herausforderer des Ministerpräsidenten versprach außerdem Entlastungen vor allem für Familien. So solle die Grundbetreuung in den Kitas künftig kostenfrei sein. Die Mietpreisbremse solle wieder eingeführt werden. Die SPD plane Entlastungen bei der Grunderwerbssteuer und wolle allen Schülern ab der 8. Klasse ein Laptop oder Tablet zur Verfügung stellen. dpa