OB-Wahl in Flensburg: Wahllokale geöffnet

Teilen

Simone Lange (SPD), Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg, schaut in die Kamera. © Frank Molter/dpa/Archivbild

In Flensburg haben die Wahllokale für die Oberbürgermeisterwahl geöffnet. Rund 77.400 Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt sind noch bis 18.00 Uhr aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Zwei Männer und eine Frau fordern Amtsinhaberin Simone Lange (SPD) heraus.

Flensburg - Lange wird von einem Bündnis von SPD und Grünen getragen. Vor sechs Jahren hatte sie auch noch die Unterstützung der CDU. Diese wirbt in diesem Jahr ebenso wie die FDP und die WiF (Wir in Flensburg) für den parteilosen Juristen und Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Flensburg-Schleswig-Eckernförde, Fabian Geyer. Für die Partei der dänischen und friesischen Minderheit (SSW) tritt die Journalistin und Ratsfrau Karin Haug an. Der Verein „Flensburg Wählen“ schickt ihren Ratsherrn Marc Paysen ins Rennen.

Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit am 18. September erreichen, wird es am 2. Oktober eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen geben. dpa