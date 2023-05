Ocean Race: Team Malizia verliert Duell um Etappenplatz zwei

Segeln

Das US-Team 11th Hour Racing hat die fünfte Etappe des Ocean Race gewonnen. Die Amerikaner setzten sich auf dem doppelt gewerteten Transatlantik-Abschnitt von Newport über 3500 Seemeilen nach Aarhus mit einer fabelhaften Zeit von 7 Tagen, 8 Stunden, 41 Minuten und 49 Sekunden durch.

Aarhus - Boris Herrmanns Team Malizia musste sich im Endspurt im Duell um Etappenplatz zwei Team Holcim-PRB knapp geschlagen geben. Zwar kam „Malizia - Seaexplorer“ den Schweizern auf den letzten Seemeilen am Montagmorgen in der Bucht von Aarhus noch einmal auf weniger als eine Seemeile nah. Doch das Ziel erreichte Team Holcim-PRB nach 7 Tagen, 13 Stunden, 7 Minuten und 3 Sekunden mit 4 Minuten und 47 Sekunden Vorsprung vor der deutschen Yacht.

Für Team Malizia markierte die Rücketappe nach Europa dennoch einen historischen Erfolg. Die Crew hat mit 641,13 Seemeilen einen 24-Rekord-Rekord in neuer Dimension aufgestellt. „Viele haben versucht, ihn zu kriegen. Ich auch über viele Jahre. Dieser Rekord ist etwas ganz Besonderes“, sagte Herrmann.

In der Ocean-Race-Gesamtwertung führt vor den beiden letzten Etappen via Kiel nach Den Haag und in den italienischen Zielhafen von Genua 11th Hour Racing mit 28 Punkten vor Team Holcim-PRB (27 Punkte) und Team Malizia (24 Punkte). Auf die Frage, ob die gerade beendete Etappe schon eine Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg bedeutet, sagte Boris Herrmann, der am Tag vor dem Finale auf See seinen 42. Geburtstag auf See gefeiert hatte: „Wir kämpfen weiter. Abgerechnet wird im Ziel.“ dpa