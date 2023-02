Öffentlicher Gottesdienst zum Auftakt der Landessynode

Evangelische Gesangbücher in einer Kirche. © Silas Stein/dpa/Illustration

Am ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine kommt die Landessynode der Nordkirche am Donnerstag in Lübeck-Travemünde zu ihrer Frühjahrstagung zusammen. Bis zum 25. Februar wollen die 150 Kirchenparlamentarier über mehrere Gesetzesvorhaben beraten. Darunter ist auch eines, das eine Mindestquote für junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren festschreibt.

Travemünde- Sie sollen nach Angaben der Landessynode künftig zehn Prozent der stimmberechtigten Synodalen stellen.

Ursprünglich war den Angaben zufolge auch geplant, die Landessynode ab der nächsten Legislaturperiode von derzeit 156 auf 120 Mitglieder zu verkleinern. Dieses Vorhaben wurde jedoch von der Kirchenleitung zunächst verschoben. Geplant sind außerdem Berichte von Bischöfin Kirsten Fehrs zum aktuellen Stand des Zukunftsprozesses in der Nordkirche und ein Sprengelbericht von Bischof Tilman Jeremias aus dem Sprengel Mecklenburg und Pommern. Eröffnet wird die Synode am Donnerstag mit einem öffentlichen Gottesdienst in der Travemünder St. Lorenzkirche. dpa