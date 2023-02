Olaf Scholz beim Landesparteitag der SPD in Husum

Bundeskanzler Olaf Scholz steht bei seinem Besuch vom Theodor-Fontane-Archiv in der Villa Quandt. © Monika Skolimowska/dpa

Zum Abschluss des SPD-Landesparteitags in Husum am Sonntag (10.00 Uhr) wird Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Am Samstag hatten die Delegierten die Landesvorsitzende Serpil Midyatli wiedergewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurden der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und die stellvertretende Kreisvorsitzende in Dithmarschen Martina Claussen.

Husum - In mehreren Redebeiträgen war am Samstag die noch immer andauernde Enttäuschung über das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl vom vergangenen Mai deutlich geworden. Die SPD hatte 16 Prozent der Stimmen erreicht. Damit war sie hinter den Grünen auf Platz drei gelandet. In Schleswig-Holstein regiert seit der Wahl die CDU mit den Grünen.

Gleichzeitig gab es scharfe Kritik an der schwarz-grünen Landesregierung und die Forderung, wieder nach vorne zu schauen und sich als Regierungsalternative zu präsentieren. dpa