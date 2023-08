Olympia-Dritte Kohlhoff/Stuhlemmer eröffnen Segel-WM stark

Teilen

Die Nacra-17-Crew Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer hier bei der Kieler Woche. © Sascha Klahn/dpa/Archivbild

Vor Den Haag ist die Weltmeisterschaft aller zehn olympischen Segeldisziplinen gestartet. Eine deutsche Katamaran-Crew präsentiert sich in den ersten Wettfahrten in guter Form.

Den Haag - Die Olympia-Dritten Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer haben die Weltmeisterschaft aller zehn olympischen Segeldisziplinen überzeugend eröffnet. Im niederländischen Den Haag setzte das gemischte Duo vom Kieler Yacht-Club mit Rang sieben und zwei Tagessiegen in ihrem Nacra 17 zum Auftakt ein Ausrufezeichen. „Das WM-Revier gefällt uns sehr gut. Man musste heute schnell sein. Die starke Strömung ist eine neue Erfahrung für uns“, sagte Kohlhoff. Die deutsche Katamaran-Crew liegt nach drei Wettfahrten punktgleich mit den führenden italienischen Olympiasiegern Ruggero Tita/Caterina Banti auf Platz zwei.

Überraschend verhalten haben die deutschen 470er-Mixed-Teams die Welttitelkämpfe eröffnet. Als beste deutsche Crew lagen Malte und Anastasiya Winkel (Schweriner Yacht-Club/Norddeutscher Regatta Verein) nach zwei Wettfahrten auf Platz zwölf. Die aktuellen Weltmeister Luise Wanser und Philipp Autenrieth (Norddeutscher Regatta Verein/Bayerischer Yacht-Club) belegen Platz 21. Die Kieler-Woche-Sieger und Vize-Europameister Simon Diesch und Anna Markfort greifen am Samstag als 27. an. Im 49erFX der Frauen konnten sich die jungen Hamburgerinnen Marla Bergmann und Hanna Wille zum Auftakt nach drei Rennen auf Platz acht in den Top Ten behaupten. Bestes Team im Männer-Skiff 49er waren zunächst der Berliner Fabian Rieger und Tom Heinrich auf Position 25.

Die weiteren Disziplinen starten von Samstag bis Dienstag in die WM. Vor Den Haag wird bereits die Hälfte der Nationenstartplätze für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr verteilt. Die Segelwettbewerbe finden dann in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille statt. dpa