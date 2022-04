Olympiasegler mit sechs Medaillenchancen beim Saisonauftakt

Die deutschen Olympia-Segler präsentieren sich beim Saison-Auftaktklassiker Trofeo Princesa Sofía vor Mallorca in starker Form. In den zehn Disziplinen haben sich acht DSV-Teams mit sechs Medaillenchancen für die Finalläufe am Samstag qualifiziert. Top-Athlet ist Laser-Weltmeister Philipp Buhl, der als Gesamtzweiter in die Entscheidung startet. „Ich war vor Saisonbeginn nicht ganz sicher, was ich leisten kann.

Palma de Mallorca - Nun kann ich nicht schlechter als Dritter werden. Das ist eine gute Bestätigung für unsere Winterarbeit“, sagte der Olympia-Fünfte, der 2024 ein drittes Mal um olympisches Edelmetall kämpfen will.

Überzeugend starteten auch Luise Wanser/Philipp Autenrieth (Norddeutscher Regatta-Verein/Bayerischer Yacht-Club) und Malte Winkel/Anastasiya Winkel (Schweriner Yacht-Club/NRV) in der neuen Olympia-Disziplin 470er-Mixed: Sie gehen als Zweite und Siebte ins Finale.

Ebenso wahrte iQFoil-Ass Sebastian Kördel (NRV) als Gesamt-Vierter seine Podiumschance vor den Entscheidungen am Finaltag der sechstägigen Serie in der Bucht von Palma de Mallorca. Weitere Finalisten sind die Kiter Jannis Maus (4./Cuxkiters) und Florian Gruber (6./NRV) sowie Kiterin Leonie Meyer (10./NRV). 49er FX-Steuerfrau Sophie Steinlein (NRV) qualifizierte sich als Zehnte mit der Schwedin Marie Thusgaard Olsson für das Medaillenrennen. dpa