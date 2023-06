Opposition fordert von Madsen mehr Akzente

Claus Ruhe Madsen (CDU), Wirtschaftsminister des Landes Schleswig-Holstein. © Markus Scholz/dpa

Die Opposition im schleswig-holsteinischen Landtag fordert von Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) mehr Engagement in der Wirtschafts- und Verkehrspolitik. Dies machten die Fraktionschefs von SPD, FDP und SSW in Gesprächen mit der Deutschen Presse-Agentur deutlich. „Das ist viel zu wenig angesichts der großen wirtschaftlichen Weichenstellungen, die in Schleswig-Holstein anstehen“, sagte Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD).

Kiel - Auch FDP-Fraktionschef Christopher Vogt wünscht sich eine aktivere Rolle Madsens im Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Sein SSW-Kollege Lars Harms vermisst vor allem Vorstöße Madsens für Tempo 130 auf der Autobahn und ein zeitlich begrenztes Überholverbot für Lkw.

Für Madsen selbst bleibt das Thema Infrastruktur in den kommenden Jahren omnipräsent, von der Schiene über den Straßenbau bis zu den Wasserstraßen. „Auch dort müssen wir dranbleiben“, sagte Madsen. Als einen Schwerpunkt nannte er das sogenannte Normenscreening. Im Schulterschluss mit Verbänden und anderen Ressorts will Madsen alle Planungen und Bauvorhaben auf Bürokratieabbau und Beschleunigungsmöglichkeiten abklopfen.

Wichtiges Thema ist für ihn auch der Fachkräftemangel. Diese Rückmeldung erhalte er regelmäßig von den Unternehmerinnen und Unternehmern, sagte Madsen. Diesen fehlten teils nicht nur Experten, sondern auch einfache Arbeitskräfte. dpa