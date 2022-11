Opposition will 10-Milliarden-Euro-Transformationsfonds

Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Mit einem milliardenschweren Fonds will die SPD die Klimaschutzziele in Schleswig-Holstein sozial gerecht erreichen und die Wirtschaft zukunftsfest machen. Den Finanzierungsbedarf bis 2030 schätzte Landtagsfraktionschef Thomas Losse-Müller am Montag auf 10,5 Milliarden Euro. Darin enthalten sind Ausgaben für Mobilität, Wärmenetze, die Sanierung von Liegenschaften, die industrielle Transformation inklusive Unternehmensansiedlungen und Klimaanpassungen besonders durch die Wiedervernässung von Mooren.

Kiel - Der Landeshaushalt hat ein Volumen von rund 14 Milliarden Euro.

Mit dem Ukraine-Krieg und den drastisch gestiegenen Energiepreisen sei der Handlungsbedarf sehr viel größer und kurzfristiger geworden, sagte Losse-Müller. In den nächsten zwei, drei Jahren müssten Entscheidungen für Energiesouveränität und Investitionen fallen, die 2030 wirksam werden. „Wir müssen unsere Anstrengungen mindestens verdoppeln“, sagte der Oppositionsführer. Konkretisierte Vorschläge wolle die SPD nach weiteren Gesprächen mit Experten im nächsten Frühjahr in den Landtag einbringen. dpa