Orkanböen und Gewitter: Wetterdienst warnt vor Sturm

Ein Blitz eines Gewitters erhellt den Nachthimmel. © Patrick Pleul/dpa

Mit stürmischem Wind und Orkanböen fegt das Sturmtief „Poly“ am Mittwoch über Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Sturm bringt an den Küsten im Tagesverlauf Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde mit sich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. „Das ist für einen Sommersturm schon wirklich extrem“, sagte ein DWD-Meterologe.

Hamburg - Ab 9.00 Uhr soll die Windstärke langsam zunehmen und gegen Mittag noch stärker werden. Der Deutsche Wetterdienst ruft dazu auf, auf unnötige Autofahrten zu verzichten und windanfällige Gegenstände zu sichern. Die Unwetterwarnung gilt ab 11.00 Uhr am Vormittag bis voraussichtlich 20.00 Uhr am Abend. „Der Schwerpunkt der Windentwicklung wird für die Nordsee und das angrenzende Binnenland von Ostfriesland bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins erwartet“, teilte der DWD mit. Dazu wird es regnerisch, einzelne Gewitter sind möglich. Die Tageshöchsttemperatur liegt zwischen 17 und 20 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag lässt der Wind allmählich nach. Auch der Regen soll laut der Vorhersage abflachen, mit zeitweise auflockernder Bewölkung. Die Temperaturen fallen auf 11 bis 14 Grad. Am Donnerstagmorgen weht der Wind nur noch schwach bis mäßig. dpa