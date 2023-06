Osnabrücks Ba-Muaka Simakala wechselt zu Holstein Kiel

Osnabrücks Ba-Muaka Simakala (r) im Kampf um den Ball mit einem Dortmund-Spieler (l). © Friso Gentsch/dpa

Ba-Muaka Simakala verlässt den Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und schließt sich dem künftigen Konkurrenten Holstein Kiel an. Der Top-Torjäger der Niedersachsen in der abgelaufenen Drittliga-Saison wechselt ablösefrei und hat bei den Störchen einen Zweijahresvertrag mit einem optionalen Jahr unterschrieben, wie der Fußball-Club von der Ostsee am Montag mitteilte.

Kiel/Osnabrück - „Wir sind überzeugt, dass Ba-Muaka mit seinen Qualitäten sehr gut zu unserer Spielidee passt“, wurde Kiels Geschäftsführer Uwe Stöver zitiert. Durch die Verstärkung mit dem 26-Jährigen gewinne der Club „einen kreativen, abschlussstarken Spieler“, der in der Offensive variabel einsetzbar und ein sehr guter Standardschütze sei

In der abgelaufenen Saison hatte Simakala 19 Tore für Osnabrück erzielt und die Spielzeit damit als zweitbester Drittliga-Torjäger abgeschlossen. Auch dank seines späten Treffers in der Nachspielzeit beim spektakulären 2:1 gegen Borussia Dortmund II hatte der Offensivspieler großen Anteil am Aufstieg der Lila-Weißen. „Nicht nur durch seine Scorerquote in diesem Jahr ist der gelungene Aufstieg eng mit ihm verknüpft“, lobte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

Der in Eschweiler geborene Simakala war im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildet worden und spielte anschließend für den niederländischen Club Roda Kerkrade und den SV Elversberg. 2021 wechselte er vom Regionalligisten SV Rödinghausen zu den Niedersachsen. dpa