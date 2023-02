Paderborn muss auf Leipertz und Pieringer verzichten

Teilen

Paderborns Marvin Pieringer (l) spielt gegen Hannovers Derrick Köhn. © Swen Pförtner/dpa

Der SC Paderborn muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf seine beiden besten Torschützen verzichten. Robert Leipertz hat sich beim 1:1 bei Holstein Kiel am Samstag eine Fraktur am linken Außenknöchel und einen Riss des vorderen Bandes am Wadenbeinköpfchen zugezogen. Ihm gelangen in dieser Saison schon elf Tore.

Paderborn - Bereits im Abschlusstraining vor der Partie hatte sich der bisher achtmal erfolgreiche Marvin Pieringer verletzt. Die Untersuchungen ergaben nun eine Fraktur am rechten Sprungbein. Zudem fällt auch Raphael Obermair mit einer ausgekugelten Schulter für die Partie gegen den FC St. Pauli an diesem Freitag aus. Die Ausfalldauer hänge vom Heilungsverlauf ab, teilte der Club am Dienstag mit. dpa