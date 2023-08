Baumarkt-Party statt Festival: So gehen Wacken-Fans mit dem Einlass-Stopp um

Von: Fabian Raddatz

Ob Campingplatz oder Baumarkt-Parkplatz: Der Einlass-Stopp beim Wacken zwingt viele Festivalgänger zum Umdenken. Doch die lassen sich nicht unterkriegen.

Wacken/Itzehoe – Nichts geht mehr auf dem Weg zum Wacken-Festival. Die Veranstalter haben ein Anreiseverbot ausgesprochen, der Dauerregen der vergangenen Tage hat die Camping- und Parkplätze in eine Schlammwüste verwandelt. 50.000 Metal-Fans haben es laut Polizei auf das Gelände geschafft, etwas mehr als die Hälfte der 85.000 erwarteten Zuschauer.

Wacken-Fans aus der Lutherstadt Eisleben, die aufgrund des Anreisestopps beim Wacken Open Air (WOA) auf dem Parkplatz Rot am Volksparkstadion übernachten mussten, rollen eine Wacken-Flagge vor ihrer Heimreise am Morgen wieder ein. © Marcus Brandt/dpa

Der Rest muss umdenken, nach Alternativen umschauen. Für viele ist das Nachhausefahren keine Option, auch wenn der Veranstalter einen umfassenden Festival-Stream angekündigt hat. Sie strandeten auf Baumarkt-Parkplätzen, wenige Glückliche schafften es noch auf Campingplätze in der Umgebung. Von der Situation unterkriegen lassen sich viele nicht.

So gehen die Wacken-Fans mit dem Einlass-Stopp um: „Die Leute haben uns angefleht“

So ist die Stimmung auf dem Campingplatz Klein-Westerland, rund fünf Kilometer Luftlinie vom Festival-Gelände entfernt, trotz des Einlass-Stopps, gut: „Die Leute sind positiv gestimmt, manche sogar tiefenentspannt“, so eine Sprecherin gegenüber kreiszeitung.de. Der Campingplatz sei zuletzt überrannt worden. „Wir sind komplett überfüllt.“

Auch der Campinplatz „Hohenhörn“ von Familie Büttner lässt niemanden mehr aufs Gelände: „Wir sind ein kleiner Campingplatz mit 50 Stellplätzen, die ohnehin schon von Dauercampern belegt waren“, sagt Frau Büttner. Zwei Wacken-Camper habe man noch aufnehmen können. „Die haben uns richtig angefleht, bitte, bitte – da kann man schlecht nein sagen.“ Die Stimmung sei „ganz friedlich, so wie man es von den Metal-Fans gewohnt ist“, sagt die Campingplatz-Inhaberin.

Wacken-Fans machen Party auf Baumarkt-Parkplatz: „Ganz gerührt von meinen Schleswig-Holsteinern“

Etwas weiter weg, aber dafür im Trockenen, sind Fans am Hagebaumarkt in Itzehoe. Der Standort-Leiter hatte sich laut Veranstaltern bereiterklärt, den Parkplatz zur Verfügung zu stellen. Die Gestrandeten durften sogar die Gartenhäuschen auf dem Gelände nutzen, um unterzukommen. Auch von vielen anderen Stellen habe es Angebote gegeben – von privaten Übernachtungsplätzen bis hin zu Van- und Wohnmobilstellplätzen und Duschmöglichkeiten.

Fans und Veranstalter zeigen sich gerührt von so viel Solidarität: „Wir recken die Pommesgabel ganz weit in die Luft für so viel Unterstützung“, heißt es in dem Beitrag auf Facebook. „Den Norddeutschen sagt man ja nach, dass sie recht kühl sind und nicht so viel reden. Stimmt, sie machen einfach und sind einfach toll. Ich bin ganz gerührt von meinen Schleswig-Holsteinern“, heißt es in den Kommentaren.

Ein anderer stimmt zu: „Wäre die Welt wie Wacken, hätten wir keine Probleme!“