Peters: Füllkrug Vorbild für Nationalspieler

Teilen

Mit Blick auf die Nationalmannschaft sieht Peters Niclas Füllkrug als Vorbild. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Für den früheren Hockey-Bundestrainer und HSV-Sportdirektor Bernhard Peters ist der Bremer Niclas Füllkrug ein Vorbild für einen erfolgreichen und glaubwürdigen Nationalspieler. Die Menschen, die Fans müssten die Nationalmannschaft wieder annehmen, sagte Peters. „Die Stimmung muss sich drehen. Das geht nur im Miteinander“, sagte der 62-Jährige der „Welt“.

Berlin - Bei den Fußballfans müsse wieder das Bedürfnis geweckt werden, eine ehrliche Verbindung zu den Spielern aufzubauen. „Das schaffen die Spieler nur, wenn sie so daherkommen wie Niclas Füllkrug – nämlich bodenständig. Er ist ein gutes Beispiel. In der Nationalelf gibt es viele gute Jungs. Aber die Spieler müssen es ehrlich meinen mit den Menschen“, sagte der Diplom-Sportlehrer.

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Heim-EM im nächsten Jahr sei, dass die Mannschaft es schaffe, „sich auf ihre Leistung zu besinnen – und nicht auf einen zugehaltenen Mund. Nach dieser schwierigen WM in Katar sind alle in der Pflicht. Die Spieler müssen erkennen, dass sie nicht nur an die Nationalelf denken sollten, wenn sie ein paar Tage vor den Länderspielen zusammen sind. Sondern dass sie in den nächsten 15 Monaten jeden Tag für die EM arbeiten müssen. Hansi sagt, Nationalspieler bist du jeden Tag“, meinte Peters, der auch den Aufstieg der TSG Hoffenheim als Direktor für Sport und Nachwuchsförderung begleitet hat. dpa