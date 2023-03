Pkw von Brücke beworfen: Verdacht auf versuchten Mord

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Von einer Brücke über der Bundesstraße 76 bei Kiel hat ein Unbekannter einen Gegenstand auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Kiel ermitteln nun wegen des Verdachts auf versuchten Mord und suchen nach Zeugen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie es in einer Mitteilung von Mittwoch hieß.

Kiel - Der 56-jährige Autofahrer und seine 54-jährige Beifahrerin waren am vergangenen Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Eckernförde unterwegs gewesen, als der Gegenstand auf die Windschutzscheibe des Wagens krachte und diese erheblich beschädigte. Keiner von beiden hatte auf der Brücke zuvor eine Person gesehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Um was für einen Gegenstand es sich genau handelte, war zunächst unklar. Man müsse zunächst die kriminaltechnische Untersuchung abwarten, sagte ein Sprecher. dpa