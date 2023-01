Plädoyers im Prozess wegen Tod eines Säuglings erwartet

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Im Prozess gegen einen 52 Jahre alten Mann, der seinen vier Monate alten Sohn auf Sylt geschüttelt und dadurch tödliche Verletzungen verursacht haben soll, werden am Donnerstag die Plädoyers erwartet. Der Mann ist am Landgericht Flensburg wegen des Verdachts auf Totschlag an dem Säugling angeklagt. Die Tat soll sich zwischen dem 4. und 6. September 2016 in Westerland ereignet haben.

Flensburg - Der Sohn des Polen war am 6. September 2016 gestorben.

Der Angeklagte wurde im Juli vergangenen Jahres in Polen festgenommen. Der Haftbefehl wurde im März erlassen, weil dem Angeklagten Ladungen unter seiner Anschrift in Polen nicht mehr zugestellt werden konnten. dpa