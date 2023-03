Polizei nimmt mutmaßliche Rezeptfälscher fest

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei hat in Neustadt im Kreis Ostholstein eine Frau und einen Mann festgenommen, die in den vergangenen sechs Monaten in Apotheken im Raum Neustadt gefälschte Rezepte vorgelegt haben sollen. Die 23 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen seien bereits am 2. März festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen das Pärchen werde jetzt wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und der Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.

Neustadt - Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte das Paar seit Ende 2022 die Rezepte erstellt, um verschreibungspflichtige Medikamente beziehen zu können. Derzeit werde auch geprüft, ob die Arzneimittel auch weiterverkauft worden seien, sagte ein eine Polizeisprecherin. Bei den auf diese Weise erlangten Medikamente habe es sich in erster Linie um Antidepressiva gehandelt, sagte die Sprecherin. dpa