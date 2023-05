Polizei rettet am Wochenende Kalb und Küken

Teilen

Der Hinweis „Gefahr“ leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Ein einsames Kalb auf dem Standstreifen der A1 und eine ganze Entenfamilie auf der A23: Die Polizei im Norden hatte einiges zu tun, um Tiere auf der Autobahn zu retten.

Ratzeburg - Zu gleich zwei Autobahn-Einsätzen wegen Tieren auf der Fahrbahn ist die Polizei in Schleswig-Holstein ausgerückt. Ein Kälbchen und eine Entenfamilie sorgten am Wochenende für Straßensperrungen, wie die Polizeistellen Lübeck und Bad Segeburg am Montag mitteilten.

Wegen des Kälbchens auf der Fahrbahn musste die A1 in Richtung Fehmarn am Samstagabend vorübergehend vollständig gesperrt werden. Das Tier wurde kurz vor dem Kreuz Lübeck gesehen. Gemeinsam mit einem Landwirt konnten die Beamten das Tier in Sicherheit bringen und auf eine Wiese treiben.

Einen Tag später sichteten Autofahrer eine Entenmutter mit mehreren Küken in der Nähe der Autobahn A 23 zwischen Pinneberg-Nord und Mitte. Eine Biologin, die im Stau stand, stellte den Beamten ein Fangnetz zur Verfügung. Damit konnten sie zwei Entenküken fangen, die Mutter floh. Um die mutterlosen Küken kümmert sich die Wildtierauffangstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop. dpa