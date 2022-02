Polizei schnappt Raser nach Tempo 90 in Kieler 30-Zone

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Dreimal so schnell wie erlaubt ist ein Raser am Wochenende in Kiel unterwegs gewesen. Eine Zivilstreife bemerkte am Samstag gegen 1.15 Uhr, dass ein Wagen im Stadtteil Friedrichsort viel zu schnell in einer 30er Zone unterwegs war, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Die Beamten schätzten die Geschwindigkeit auf etwa 90 Stundenkilometer.“

Kiel - Stoppsignale ignorierte der 20 Jahre alte Fahrer zunächst. Die Polizei hielt ihn schließlich an und stellte den Führerschein sicher. Der zwischenzeitlich informierte Vater und Fahrzeughalter erschien vor Ort und nahm seinen Wagen in Empfang. Gegen den Sohn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

In der Nacht zum Sonntag fielen Beamten auf dem Kieler Ostring zwei weitere Raser auf. Bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde lag deren geschätztes Tempo bei bis zu 130. In Höhe Heikendorf stoppten die Beamten die 18 und 19 Jahre alten Fahrer auf der Schönkirchener Straße. Sie erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Den Rasern drohen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Weil beide Fahrer noch in der Probezeit sind, ist neben einer Verlängerung der Probezeit von zwei auf vier Jahren und einem Aufbauseminar auch der Entzug des Führerscheins möglich. dpa