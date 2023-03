Polizei stoppt 38-Jährigen in gestohlenem Pizzatransporter

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat auf einem Rastplatz in Siek im Kreis Stormarn einen 38 Jahre alten Mann in einem kurz zuvor gestohlenen Transporter festgenommen. Der 38-Jährige habe den Transporter in der Nacht zum Dienstag in einem unbeobachteten Moment auf dem Parkplatz eines Pizzalieferdienstes in Sereetz im Kreis Ostholstein gestohlen, berichtete die Polizei am Dienstag.

Siek - Der Besitzer des Lieferdienstes habe noch versucht, den Dieb aus dem Wagen zu ziehen, doch der habe Gas gegeben und sei davongefahren.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stoppte das Fahrzeug auf dem Rastplatz Ellerbrook an der Autobahn 1. Dabei stellten sie fest, dass der 38-Jährige keinen Führerschein hatte. Er sei vorübergehend in Gewahrsam genommen, aber später wieder entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls, der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. dpa