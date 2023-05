Polizei warnt vor Teilen von Gaffer-Videos nach Brand

Die Feuerwehr ist bei einem Brand in Flensburg im Einsatz. © Sebastian Iwersen/dpa

Nach dem Brand mit zwei Toten in Flensburg hat die Polizei an die Bevölkerung appelliert, keine Videos des Feuers in sozialen Medien zu teilen. „Es sind Menschen betroffen, die natürlich trauern“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Ersten Erkenntnissen zufolge hätten Gaffer von dem brennenden Haus Videos gefertigt und im Internet geteilt.

Flensburg - „Wir werden auch strafrechtliche Schritte prüfen.“

Der Brand in der Flensburger Neustadt hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Bei dem Feuer sind ein Erwachsener und ein Kind getötet worden. Zudem gab es neun Verletzte. dpa