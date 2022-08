„Porgy and Bess“ zum Abschluss des SHMF

Zum offiziellen Abschlusskonzert des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festivals hat sich die Spielstätte von Rekord-Handballmeister THW Kiel in eine Opernbühne verwandelt. Rund 3200 Besucher kamen am Samstagabend nach Festivalangaben zur Aufführung der Oper „Porgy and Bess“ des amerikanischen Komponisten George Gershwin. Es spielte das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert.

Kiel - Auf der Bühne standen auch Künstlerinnen und Künstler, die bei Aufführungen dieser Oper an der New Yorker Metropolitan Opera umjubelt wurden.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einem großartigen Musiksommer. „Die Festivalgäste konnten nach zwei schwierigen Jahren mit Corona-Einschränkungen über 200 Konzerte und Veranstaltungen bei überwiegend bestem Sommerwetter genießen“, erklärte er zum Abschlusskonzert in Kiel. Außergewöhnliche Musikerinnen und Musiker, besondere Spielorte und das Publikum hätten erneut eine einzigartige Atmosphäre geschaffen. Intendant Christian Kuhnt habe mit dem Porträt-Künstler Omer Meir Wellber und dem musikalischen Schwerpunkt auf Johannes Brahms eine ausgezeichnete Wahl getroffen.

In Lübeck standen zum Festivalfinale an diesem Wochenende mit der Aufführung alle vier Brahms-Sinfonien auf dem Programm. Brahms war die diesjährige Komponisten-Retrospektive des Festivals gewidmet. dpa