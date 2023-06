„Kleben tun wir auch“: Sylter Firma wendet sich mit originellem Post an Klimaaktivisten

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Der Farbanschlag auf einen Privatjet auf Sylt sorgte bundesweit für großes Aufsehen. Eine Sylter Firma reagiert mit einer originellen Aufforderung an die Klimakleber.

Westerland/Sylt – Sie kamen durch den Zaun, besprühten einen Privatjet mit Farbe und klebten sich fest. Mitglieder der „Letzten Generation“ sorgten mit ihrer Farbaktion auf Sylt für viel Aufsehen – und ernteten auch bei Insulanern viel Kritik. Eine Firma auf Sylt reagierte mit einem originellen Post auf Facebook – und hat einen konstruktiven Vorschlag für die Klimakleber.

Nachdem Mitglieder der „Letzten Generation“ auf Sylt einen Privatjet besprüht haben, wendet sich eine Sylter Firma an die Aktivisten. © Julius Schreiner/dpa

Farbanschlag auf Sylt sorgt für Aufsehen und Kritik

Sechs Personen waren am Dienstag, dem 6. Juni 2023 auf das Gelände des Sylter Flughafens in Westerland auf Sylt gelangt. Sie besprühten einen dort geparkten Privatjet mit Farbe, entrollten Transparente und klebten sich auf den Tragflächen bzw. vor dem Flugzeug fest. „Euer Luxus = unsere Dürre“ und „Euer Luxus = unsere Ernteausfälle“ war auf den Transparenten zu lesen. Bereits Anfang Mai hatten Aktivisten in Berlin Privatjets mit Farbe besprüht, jetzt traf es einen Flieger auf der Nordseeinsel. Für ihre Aktion auf Sylt wurden sie auch von vielen Insulanern kritisiert.

„Es ist schade, dass diese Leute, auch wenn ihr Anliegen für mehr Klimaschutz grundsätzlich ja richtig wäre, durch solche brachialen Aktionen die Akzeptanz für Klimaschutz und die notwendigen Maßnahmen garantiert nicht erhöhen - wohl eher im Gegenteil“, schreibt der Moderator einer Sylter Facebookgruppe. Weil man der „Letzten Generation“ keine zusätzliche Bühne geben wolle, werde man keine Fotos von der Aktion veröffentlichen. Eine Sylter Firma hat sich dagegen mit einem Post direkt an die Klimakleber gewandt.

„Kommt dahin, wo ihr Sinnvolles tun könnt“: Sylter Firma wendet sich an Klimakleber

Mit einer deutlichen Ansage wendet sich eine Sylter Firma an die Klimakleber der „Letzten Generation“, die immer wieder mit Aktionen wie der Blockade des Elbtunnels kurz vor den Osterferien auf sich aufmerksam machen. „Anstatt euch auf dem Eigentum anderer oder dem Eigentum der Allgemeinheit festzukleben, kommt dahin, wo ihr wirklich was leisten und Sinnvolles vollbringen könnt“, schreibt die Dachdeckerei Sylt GmbH auf Facebook. Man verstehe grundsätzlich den Frust und dass zu wenig für das weltweite Klimaproblem getan würde, aber Sachbeschädigung würde gar nicht gehen.

Der Sylter Betrieb macht den Mitgliedern der „Letzten Generation“ ein Angebot: „Wenn ihr was für das Klima und den Klimawandel tun wollt, kommt in das Dachdeckerhandwerk!“ Dort würden sie durch die Dämmung von Gebäuden und die Begrünung von Dächern einen konkreten Beitrag leisten. „Ja und kleben tun wir auch noch“, heißt es weiter, und zwar „nicht so sinnlos die Hände auf Straßen und Flugzeuge, sondern Klebebänder und Folien auf Dächer – für den Klimaschutz“.

Farbanschlag auf Sylt: Sachbeschädigung mit teuren Folgen

Einen krisenfesten Job mit guter Bezahlung zum Beispiel als Dachdecker können die Sylter Klimakleber womöglich bald gut gebrauchen. Bei dem Farbanschlag auf der Promi-Insel Sylt wurden große Teile des Privatjets mit Farbe überzogen, auch die Cockpit-Scheiben und die Triebwerke. Die Maschine, eine Cessna Citation 525, muss aufwändig gereinigt werden, bevor sie wieder abheben kann. Möglicherweise müssen sogar die Triebwerke des mehrere Millionen Euro teuren Flugzeuges ausgebaut, zerlegt und gesäubert werden.

Auf dem Instagram-Post der „Letzte Generation“ über den Farbanschlag auf Sylt äußert sich ein User vom Fach. Den Bildern nach zu urteilen, schätzt er die Kosten für die Reparatur der Maschine auf mehreren Hunderttausend Euro. Die zuständige Staatsanwaltschaft Flensburg hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen – wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung.