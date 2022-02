Preisgekrönter Pianist Rueibin Chen tritt auf

Rueibin Chen, taiwanische Pianist. © Ben Chan Photography/Ministry of Culture Taiwan /dpa/Bildarchiv

Der bekannte, in Taiwan geborene Pianist Rueibin Chen gibt im Februar vier Konzerte in Schleswig-Holstein. Wie das Außenministerium in Taipeh am Montag berichtete, wird der 55-Jährige mit dem Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester unter Leitung des Dirigenten Iosif Ion Prunner auftreten. Gespielt werden Werke des rumänischen Komponisten George Enescu, des Russen Sergej Rachmaninow und des Finnen Jean Sibelius.

Taipeh - Der international gefeierte und preisgekrönte Pianist ist unter anderem für seine Interpretation von Rachmaninow bekannt. Chen ist in Taiwan geboren, erhielt mit fünf Jahren schon Klavierunterricht und gab mit zehn sein Debüt mit dem Sinfonieorchester Taipeh. Er erhielt im Alter von 13 Jahren ein Stipendium am Wiener Konservatorium und wechselte anschließend an die Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.

Als Solist ist Chen seither in großen Konzerthäusern weltweit mit berühmten Orchestern aufgetreten. Es sei sein erster Auftritt mit dem Schleswig-Holsteinischen Landes-Sinfonieorchester, hieß es. Die Konzerte finden in Schleswig (8.2.), Flensburg (9.2.), Husum (10.2.) und Rendsburg (11.2.) statt. dpa