Premierminister von Kap Verde eröffnet Kieler Woche

Teilen

Zur Eröffnung der Kieler Woche am 17. Juni kommt der Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt. José Ulisses de Pina Correia e Silva wird das Startsignal mit dem Typhon - einem Schiffshorn - geben, wie die Stadt am Freitag ankündigte. Das traditionelle Anglasen bei der Eröffnungszeremonie übernimmt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Kiel - Als Glasen bezeichnet man die Zeitangabe auf Segelschiffen durch Schlagen der Schiffsglocke. Über das Programm der neuntägigen Großveranstaltung informierten Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und der Leiter des Kieler-Woche-Büros, Philipp Dornberger, am Freitag bei einer Pressekonferenz

Die Kapverdischen Inseln bilden seit vielen Jahren eine wichtige Basis für die wissenschaftliche Arbeit des in Kiel beheimateten Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung. Zur Kieler Woche, die bis zum 25. Juni dauern wird, erwartet die Landeshauptstadt wieder ein Millionenpublikum. Die Stadt verspricht Weltklasse-Segelsport, mitreißende Konzerte sowie ein abwechslungsreiches Kultur- und Mitmachprogramm. dpa