Prien „Kilometern-Königin“ des Kieler Kabinetts

Karin Prien (CDU) Bildungsministerin von Schleswig-Holstein. © Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Zweimal am Äquator die Erde umrundet - auf so viele Dienstwagen-Kilometer kam die Kieler Bildungsministerin Prien im vergangenen Jahr. Damit konnte auch der Regierungschef nicht mithalten. Am sparsamsten unterwegs war Finanzministerin Heinold.

Kiel - Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat im vergangenen Jahr mit ihrem Dienstwagen (Audi A8 TFSI e) 78.731 Kilometer zurückgelegt und damit unter den Mitgliedern des schleswig-holsteinischen Landeskabinetts die längste Gesamtstrecke absolviert. Sie übertraf damit sogar deutlich die 68.333 Kilometer, auf die Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit seinen zwei Dienstautos (jeweils Audi A8 L TDI) kam. Dies ergab eine Übersicht der Landesregierung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

2022 sei ein besonderes Jahr gewesen, sagte Prien. Als Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur habe sie den Anspruch, sich so viel wie möglich vor Ort zu informieren und mit den Beteiligten ins Gespräch zu kommen. „Diese persönliche Begegnung war gerade nach der Pandemie besonders wichtig und bei 800 Schulen im ganzen Land, neun Universitäten und den zahlreichen Kultureinrichtungen komme ich naturgemäß viel rum.“ Zudem war 2022 für Prien mit besonders vielen Dienstreisen nach Berlin verbunden, weil Schleswig-Holstein den Vorsitz in der Kultusministerkonferenz hatte.

Deutlich am wenigsten fuhr auf das Jahr gerechnet Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) mit ihrem Dienstwagen: 15.678 Kilometer legte sie mit ihrem Mercedes-Benz E300 de zurück. „Als Finanzministerin habe ich im Zuge der jährlichen Haushaltsaufstellung viele Rücksprachen und Präsenztermine im Ministerium“, erläuterte Heinold. Daher sei sie weniger als andere Kolleginnen und Kollegen im Land unterwegs. „Hinzu kommt, dass ich als Kielerin einige Fahrten zu Terminen auch gut mit dem Fahrrad erledigen kann.“ Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hatte 2022 mit 11.492 Kilometern zwar noch weniger als Heinold mit dem Dienstwagen (BMW 740d) absolviert, aber sie war auch erst ab 29. Juni im Amt. dpa