Protest gegen Flüchtlingsunterbringung in Gadebusch

Mit einem Autokorso haben Menschen am Sonntag in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) gegen eine Notunterkunft für Geflüchtete protestiert. Daran beteiligten sich etwa 200 Personen in 70 Fahrzeugen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Konvoi durch die Stadt habe es zeitweise Verkehrseinschränkungen gegeben. Nach Polizeiangaben protestierten neun Menschen an der Strecke gegen den Autokorso.

Gadebusch - Es habe aber keine Störung der Versammlung gegeben, berichtete die Polizei weiter.

In Gadebusch ist die Errichtung einer Unterkunft für 100 bis 150 Menschen auf einem Gelände des Landes geplant. dpa