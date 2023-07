„Zum Schutz vor Vandalismus“: Sylter starten Petition gegen geplantes Protestcamp

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Die „Aktion Sylt“ plant in diesem Sommer ein linkes Protestcamp in Westerland. Ein Aktionsbündnis will das verhindern und hat eine Petition gestartet.

Westerland/Sylt – Es bleibt turbulent auf der Nordseeinsel Sylt. Erst haben Aktivisten der „Letzten Generation“ unter anderem mit einer Farb-Attacke auf die Whiskeymeile für Schlagzeilen gesorgt, jetzt soll es wieder ein linkes Protestcamp auf der Insel geben. Einem Sylter Aktionsbündnis wird das zu bunt. Um das – bislang noch nicht genehmigte – Camp der „Aktion Sylt“ zu verhindern, hat es eine Online-Petition gestartet.

Name: Sylt (friesisch Söl, dänisch Sild) Kreis: Nordfriesland Fläche: 99,14 km² Einwohner: 18.584 (2022) – 193,7 Einwohner/km²

Geplantes Protestcamp auf Sylt noch nicht genehmigt

Die Punks wollen zurück nach Westerland: In diesem Sommer ist erneut ein linkes Protestcamp auf der Nordseeinsel Sylt geplant. Bereits seit einigen Wochen wirbt die „Aktion Sylt“ im Netz für das Camp, in dem gegen Gentrifizierung und für bezahlbaren Wohnraum protestiert werden soll. Einer der Organisatoren berichtet gegenüber shz.de, es würden teilweise bis zu 100 Teilnehmende erwartet.

Das Protestcamp auf der Promi-Insel Sylt wurde bereits beim Kreis Nordfriesland beantragt, eine Genehmigung steht allerdings noch aus. Auf Nachfrage von 24hamburg.de erklärt ein Sprecher der Behörde, es habe ein erstes Kooperationsgespräch zwischen den Anmeldern und der Versammlungsbehörde gegeben. In dieser Woche soll ein weiteres Gespräch stattfinden, an dem dann auch die Gemeinde Sylt und die Polizei teilnehmen werden.

Ein Sylter Aktionsbündnis will verhindern, dass in diesem Sommer wieder ein Protestcamp auf Sylt errichtet wird. © Dagmar Schlenz

„Zum Schutz vor Vandalismus“: Aktionsbündnis fordert Ablehnung des Protestcamps

Auch wenn man den Punks die Rechnung für das Camp auf Sylt im letzten Jahr präsentiert hatte, blieb der Steuerzahler größtenteils auf den Kosten von etwa 270.000 Euro sitzen. Nachdem nun bekannt wurde, dass die „Aktion Sylt“ wieder ein Protestcamp auf Sylt plant, wollte das Aktionsbündnis „Freies Unternehmertum Sylt“ mehr über das Camp erfahren. Das Bündnis sei, so eine Information auf seiner Webseite, „die Antwort auf eine Politik, die Unternehmerinnen und Unternehmer kontinuierlich maßregeln und entrechten wollen.“

Wir fordern den Schutz der Sylter Bürger, Unternehmer und Gäste vor Vandalismus, Bettelei, Bedrohung, Belästigung, Erregung öffentlichen Ärgernisses bis hin zu Nötigung.

Nach eigenen Angaben habe man beim Ordnungsamt der Gemeinde Sylt und beim Kreis Nordfriesland angerufen, um Informationen über das Protestcamp zu erhalten. Der zuständige Kreis Nordfriesland teilte auf Anfrage den aktuellen Sachstand mit. Daraufhin initiierte das Aktionsbündnis eine Petition, die dem Widerstand zu einem erneuten Protestcamp Ausdruck verleihen solle. Im Text der Petition heißt es, man fordere von Gemeinde und Kreis „den Schutz der Sylter Bürger, Unternehmer und Gäste vor Vandalismus, Bettelei, Bedrohung, Belästigung, Erregung öffentlichen Ärgernisses bis hin zu Nötigung.“

Meinungen zur Petition gegen das Protestcamp auf Sylt gespalten

Das Bündnis fordert in seiner Petition weiter, den in Husum gestellten Antrag der „Aktion Sylt“, erneut ein Protestcamp in Westerland auf Sylt zu installieren, abzulehnen. „Der finanzielle, als auch der Imageschaden für unsere Insel, ist nicht mehr hinnehmbar“, so die Initiatoren der Petition. Bisher haben 181 Personen die Petition zur Verhinderung des Protestcamps unterzeichnet (Stand 11. Juli 2023).

Da schämt man sich fast, Sylter zu sein.

Derweil gehen die Meinungen zu der vom Aktionsbündnis „Freies Unternehmertum Sylt“ gestarteten Petition auseinander. Die einen hoffen auf einen Erfolg. „Es kann ja doch nicht sein, dass so eine Bagage nach Sylt fährt, sich da breit macht und den ganzen Menschen, die vielleicht seit Corona keinen Urlaub mehr gemacht haben, den Urlaub versaut“, kommentiert eine Userin einen Beitrag der Sylter Rundschau zur Petition auf Facebook. „Da schämt man sich fast, Sylter zu sein, Pfui“, kontert ein anderer. Ein Sprecher vom Kreis Nordfriesland macht indes klar: „Grundrechte lassen sich nicht per Petition aushebeln.“