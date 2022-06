Prozess gegen 52-Jährigen wegen Geiselnahme von Ex-Partnerin

Prozessakten liegen in einem Gerichtssaal. © Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Gut zwei Jahre nach der Entführung einer Frau aus Hamburg beginnt am Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gegen ihren Ex-Mann. Die Anklage gegen den 52 Jahre alten Deutschen lautet auf Geiselnahme in zwei Fällen und Körperverletzung. Sein 25 Jahre alter Sohn und dessen gleichaltriger Freund sind mitangeklagt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Hamburg - Der 52-Jährige soll seine Ex-Frau am 13. April 2020 in Hamburg-Eidelstedt in sein Auto gelockt haben und mit ihr in ein Waldstück bei Bad Bentheim (Niedersachsen) gefahren sein. Dort schlug und fesselte er sie den Angaben zufolge und drohte, sie zu töten, wenn sie nicht mit ihm nach Mexiko flüchte.

Wenige Tage zuvor habe die damals 39 Jahre alte Frau erklärt, dass sie sich von ihm trennen wolle. Angesichts der Schläge fügte sie sich zunächst, erstattete dann aber Strafanzeige. Wenige Tage später soll der 52-Jährige die Frau erneut entführt haben, mit Unterstützung seines Sohnes und dessen Freundes. Sechs Tage später befreite die Polizei die Frau in Nordhorn (Grafschaft Bentheim, Niedersachsen). dpa