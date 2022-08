Prozess um drei tote Fußgänger in Neumünster startet

Angehörige, Zuschauer und Journalisten warten vor dem Sitzungssaal auf den Prozessbeginn. © Christian Charisius/dpa

Zweiter Anlauf: Am ersten Prozesstag erschien der Angeklagte nicht vor dem Kieler Landgericht. Nach Kokain-Konsum ließ er sich in eine Klinik bringen. Nun soll das Verfahren gegen den Autofahrer um drei getötete Fußgänger in Neumünster starten - mit ihm?

Kiel - Der Prozess um den Tod von drei Fußgängern in Neumünster soll heute vor dem Kieler Landgericht starten. Dem ursprünglich geplanten Prozessauftakt am Montag war der angeklagte Autofahrer ferngeblieben und ließ sich wegen Kokain-Konsums in eine Klinik nach Rendsburg bringen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen vor, die Fußgängergruppe am 20. Januar 2021 mit seinem Wagen erfasst zu haben. Noch am Unfallort starben ein 34 Jahre alter Mann und dessen 30 Jahre alte Lebensgefährtin, beide waren Polizisten. Wenige Tage später erlag eine 27-Jährige ihren Verletzungen. Die Frauen waren Geschwister.

Der Angeklagte muss sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Nach Ansicht der Kammer kommt auch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung in Betracht. Er soll ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen gefahren sein. dpa