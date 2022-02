Prozess um Dreifachmord gegen Zahnarzt in Kiel gestartet

Neun Monate nach einem Dreifachmord hat am Mittwoch der Prozess gegen einen Zahnarzt aus Westensee vor dem Kieler Landgericht begonnen. Die Strafkammer verhandelt aus Platzgründen erstmals in einer zum Schwurgerichtssaal ausgebauten Leichtbauhalle nahe der Kieler Förde. Staatsanwalt Achim Hackethal warf dem 48-Jährigen zu Prozessbeginn vor, am 19. Mai 2021 seine Frau, deren neuen Bekannten und einen weiteren Mann in Dänischenhagen und Kiel heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ermordet zu haben.

Kiel – Als Tatmotiv nimmt die Staatsanwaltschaft Rache und Vergeltung an. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte seine Frau wegen der Trennung und den neuen Mann an ihrer Seite wegen der Beziehung zu ihr bestrafen. Den dritten Mann, einen gemeinsamen Bekannten des Ehepaares, soll er erschossen haben, weil er ihm das Scheitern seiner Ehe vorwarf. Am Abend nach den Taten stellte er sich in Hamburg der Polizei und räumte die Verbrechen ein. Seither schwieg er. dpa