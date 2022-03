Prozessbeginn um Drogerieangriff: Angeklagte schweigen

Vor dem Kieler Landgericht hat am heutigen Dienstag der Prozess gegen zwei Brüder begonnen, die einen Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt haben sollen. Die Anklage, die zu Prozessbeginn verlesen wurde, wirft den 21 und 26 Jahre alten Brüdern nach Angaben eines Gerichtssprechers versuchten Totschlag vor. Die Angeklagten hätten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte er.

Kiel - Laut Anklage war der jüngere der beiden Brüder am 4. Oktober 2021 in einem Drogeriemarkt des Kieler Stadtteils Mettenhof mit dem späteren Opfer in Streit geraten, weil er sich von dem 26-Jährigen provoziert fühlte. Nachdem sich der Streit zunächst beruhigt habe, habe der 21-Jährige seinen älteren Bruder angerufen und ihn aufgefordert, ihm ein Messer vorbeizubringen, heißt es in der Anklage weiter. Kurze Zeit später soll der Angerufene mit einem Messer und einem selbst gefertigten Schlagwerkzeug vor dem Laden erschienen sein.

Als das Opfer kurz darauf um Hilfe rief, soll der 21-Jährige auf den Mann zugelaufen sein und ihm mit dem Messer zweimal in die linke Brustseite gestochen haben, heißt es weiter in der Anklage. Anschließend flüchteten die Brüder, wurden aber bald darauf von der Polizei festgenommen.

Der 21-Jährige, der bereits Ende April nach einem Streit in einem Geschäft einen Kunden aggressiv angegangen und potenziell lebensgefährlich verletzt haben soll, sitzt den Angaben zufolge seit Oktober in Untersuchungshaft. Sein Bruder befindet sich dagegen nach Angaben des Gerichtssprechers auf freiem Fuß. Der Prozess wird fortgesetzt, ein Urteil wird Ende Mai erwartet. dpa