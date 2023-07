Punks wollen auf Sylt zurückkehren: Protestcamp auf Twitter angekündigt

Von: Bettina Menzel

Teilen

Behelmte Polizisten verfolgen die freiwillige Räumung des Punk-Protestcamps in Westerland auf Sylt im September 2022 (Archivbild). © picture alliance/dpa | Bodo Marks

Der Punker-Sommer auf Sylt geht offenbar bald in die zweite Runde: Aktivisten planen im Juli und August ein neues „Protestcamp“.

Sylt - Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt ist laut einer Mitteilung an Burnout erkrankt. Doch der Stress im Amt wird wohl auch künftig nicht weniger werden: Im Sommer wollen die Punks offenbar zurück auf die beliebte Urlaubsinsel Sylt. Wie aus Aufrufen in den sozialen Medien hervorgeht, planen Aktivisten vom 24. Juli bis 20. August ein zweites „Protestcamp“ – sehr zum Entsetzen der Gastronomen und Hoteliers. Die „ungebetenen Gäste“ waren im vergangenen Jahr schlecht fürs Geschäft.

Punks wollen zurück nach Sylt: Protestcamp im Juli und August geplant

„Ich hoffe, dass das Thema Punker-Camp jetzt endgültig erledigt ist“, hatte der Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt, Frank Zahel, im vergangenen Jahr nach dem Auslaufen des Neun-Euro-Tickets gesagt. Diese Hoffnung wurde nun bitter enttäuscht. Hundert Aktivisten der Gruppe „Aktion Sylt“ planen, im kommenden Sommer erneut vier Wochen lang auf der Insel ihre Zelte aufzuschlagen. Statt mit dem Neun-Euro-Ticket reisen Aktivisten und Punks nun wohl per Deutschlandticket an. „Wir wollen zurück nach Westerland“, hieß es in dem am Montag auf Twitter geteilten Schreiben.

Das angemeldete Protestcamp richte sich gegen die „Spaltung der Gesellschaft“, hieß es weiter. Dabei sprachen die Veranstalter das gravierende Wohnungsproblem Sylts an. Insulaner würden durch Gentrifizierung vertrieben, Reiche würden sich abschotten. „Die wahren Sylter leben teils am Festland und pendeln auf ‚ihre‘ Insel“, so die Kritik der Aktivisten und die Forderung: „Wohnraum denen, die ihn brauchen und Sylt dem Pöbel.“

Erst im Frühjahr hatte die Gemeinde Sylt ein Beherbergungskonzept verabschiedet, das den Neubau von Ferienwohnungen verbietet. Im Jahr 2020 waren von rund 11.340 Wohnungen in der Gemeinde Sylt 4.600 Ferienwohnungen. 2.900 Menschen hatten auf der Insel einen Nebenwohnsitz. Eine Schieflage, selbst für einen Ort, der vom Tourismus lebt.

Punker-“Einmarsch“ auf High Society-Insel Sylt schlecht fürs Geschäft

Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum ist einerseits berechtigt, doch die monatelang campenden Punker-Horden wirkten sich andererseits auch negativ auf das Geschäft vieler Insulaner aus. Der „Punker-Einmarsch“ passte so gar nicht auf die bei der High Society beliebte Insel Sylt. Die Punks pinkelten in Fußgängerzonen, nahmen ein Bad in öffentlichen Brunnen und dominierten mit ihrem Camp das lokale Stadtbild – das sorgte für Umsatzeinbußen, klagten lokale Geschäftsleute. „Das darf nicht wieder passieren“, hatte Bürgermeister Nikolas Häckel damals gesagt.

Die Polizei blieb indes recht unbeeindruckt. „Die Chaostage waren eher mediengemacht“, sagte eine Sprecherin der Polizei Flensburg der Süddeutschen Zeitung. „Für uns als Polizei ist das kein Einsatzschwerpunkt gewesen.“ Wenn man auf Sylt bunte Haare habe und ein bisschen zerrissene Kleidung trage, „dann wird man schon durch seine bloße Existenz als Störung empfunden“, so die Erklärung eines Punks, warum echte Randale auf der Urlaubsinsel nicht nötig sei.

Kann zweites „Protestcamp“ auf Sylt stattfinden? Details sind noch offen

Ob das zweite „Protestcamp“ wie von den Aktivisten geplant, diesen Sommer stattfinden kann, ist Bild-Informationen vom Donnerstag zufolge noch offen: „Eine Versammlungsanzeige ist bei uns eingegangen. Als Nächstes folgt ein Kooperationsgespräch mit dem Versammlungsleiter. Weitere Details – ob, wie und wo die Veranstaltung stattfindet – ergeben sich erst im Nachgang dazu“, hatte Hans-Martin Slopianka, der Sprecher des Kreises Nordfriesland der Zeitung bestätigt. Die Veranstalter der Gruppe „Aktion Sylt“ gaben sich indes optimistisch. Der genaue Ort stehe noch nicht fest, doch „so viel vorab: Wir sind wieder recht zentral in Westerland!“, hieß es im Aufruf auf Twitter.