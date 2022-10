Quote der Teilzeit-Studierenden im Norden sehr niedrig

Teilen

Ein leerer Hörsaal an einer Universität. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

In Schleswig-Holstein liegt die Zahl der in Teilzeit Studierenden weit unter dem Bundesschnitt. Im Wintersemester 2020/21 studierten knapp 1300 Personen im nördlichsten Bundesland offiziell in Teilzeit. Das entspricht einer Qute von 1,9 Prozent (2019/20: 1,8 Prozent). Dies geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh ausgewertet hat.

Kiel/Gütersloh - Bundesweit lag der Anteil der Teilzeitstudierenden an allen Studierenden bei 7,8 Prozent. Die Zahl der Teilzeitstudierenden hat bundesweit mit 231.000 einen Höchststand erreicht.

Eine noch niedrigere Quote als Schleswig-Holstein hat lediglich das Saarland mit 0,5 Prozent. Eine Spitzenquote von 21,1 Prozent hat Hamburg, wohin möglicherweise auch Teilzeitstudierende aus Schleswig-Holstein pendeln. Es folgt Nordrhein-Westfalen (13,3).

Beim Teilzeitstudium berücksichtigen die Hochschulen den Angaben zufolge, dass die Studierenden noch andere Verpflichtungen neben dem Studium - wie Kinderbetreuung oder einen festen Job - haben. Für sie ist die Anzahl an Kursen, Prüfungen und Klausuren pro Semester deutlich reduziert. dpa