„Dieses Jahr heftig“: Mückenplage sucht Nordseeinsel Sylt heim

Von: Dagmar Schlenz

Stechende Plagegeister machen auf Sylt vielen Urlaubern und Einheimischen zu schaffen. Wo sie am meisten nerven und was gegen Stiche hilft.

Sylt – Die Nordseeinsel Sylt hat nicht nur schöne Strände zu bieten, sondern gerade im August auch blühende Heideflächen, die zu einem Spaziergang einladen. Doch der Naturgenuss wird mancherorts durch stechende Plagegeister gestört. Es summt und surrt auf Sylt, wenn Mückenschwärme sich aus den Wiesen erheben und auf Nahrungssuche gehen. Feuchtigkeit und Wärme der letzten Tage haben sie massenweise schlüpfen lassen. An einem Ort ist es offenbar besonders schlimm.

Wärme nach Regen: Ideale Bedingungen für Mücken

Nachdem viele den Sommer bereits als „Totalausfall“ abgeschrieben hatten, kehrt nun doch noch einmal die Wärme zurück in den Norden. Doch es gibt einen kleinen Wermutstropfen: Die sommerliche Wärme nach den regenreichen letzten Wochen bietet ideale Brutbedingungen für Mücken. „Durch den vielen Regen haben sich Tümpel oder Pfützen gebildet, die sich ideal für die Eiablage eignen“, so NABU-Experte Julian Heiermann. „Das kann noch ein sehr mückenreicher Sommer werden.“

Urlauber auf der Nordseeinsel Sylt können das schon jetzt bestätigen. In einer Sylter Facebook-Gruppe tauschen sie ihre Erfahrungen mit den Plagegeistern aus, die gerade massenweise an einigen Orten auftauchen. „Also ich finde, die sind dieses Jahr heftig. Mein Mann ist total zerstochen und selbst hab auch schon mehrere Stiche“, berichtet eine Urlauberin. „Ist dieses Jahr durch die vielen Niederschläge echt heftig, besonders wenn es windstill ist“, schließt sich ein anderer User an.

Mückenplage auf Sylt: Vor allem in Rantum nerven die Blutsauger Insulaner und Gäste. (Montage Kreiszeitung) © Andreas Gora/imago/Dagmar Schlenz

„Man darf nicht anhalten“: Mücken kommen in Massen

Nicht alle Orte auf der Nordseeinsel sind betroffen. „In Wenningstedt keine Mückenplage“, schreibt eine Userin auf Facebook. Eine andere hat die gleiche Erfahrung gemacht: „Ich war letzte Woche da - null Stechmücken“. Besonders schlimm scheint es beim Rantumbecken zu sein, einem Naturschutzgebiet, in dem viele Wasservögel beheimatet sind. In unmittelbarer Nähe liegt einer der schönen Campingplätze auf Sylt, auf dem die Mücken so manchem Gast zugesetzt haben. „Komm nach Rantum und du wirst kein Körperteil finden, was nicht gestochen ist“, beschreibt ein Sylt-Urlauber seine Erfahrungen.

Aber auch an den Strandübergängen weiter im Norden tummeln sich jede Menge der stechenden Plagegeister. „Sobald man in Dikjen Deel den Strand verlassen hat und über die Düne kommt, stürzen sie sich auf einen“, berichtet eine Reporterin von kreiszeitung.de, die sich gerade auf Sylt aufhält. „Man kann nur noch im Laufschritt zum Fahrrad rennen und losrasen“. Aber auch auf dem Radweg zwischen Dikjen Deel und der Strandoase ist es heftig. „Mir ist beim Fahrradfahren eine Mücke ins Auge geflogen, aber ich konnte nicht anhalten, um sie zu entfernen, sonst wäre ich total zerstochen worden“.

Mückenplage auf Sylt: Was hilft gegen Mücken und Mückenstiche?

Was kann man gegen die blutsaugenden Störenfriede tun? Schließlich will man sich im Sommerurlaub auf Sylt ja nicht den ganzen Tag in der Ferienwohnung verbarrikadieren. Auf dem Balkon oder im Garten hilft nicht nur im Sommer die Plectranthus-Pflanze gegen Mücken. Die hat man allerdings im Urlaub eher nicht dabei. Zum Glück gibt es noch andere Mittel, um sich die Quälgeister vom Leib zu halten. Das klassische Mückenspray zum Beispiel. Wer nicht auf Chemie setzen möchte, der kann sich mit Lavendelöl einreiben.

Und wenn es einen doch erwischt, gibt es diverse Hausmittel gegen Mückenstiche, zum Beispiel Zwiebeln oder Zitrone. Treten allergische Reaktionen wie extreme Schwellungen auf, sollte man auf jeden Fall eine Apotheke aufsuchen. „Mussten zeitweise Antiallergikumtabletten plus Salbe mit Cortison anwenden“, berichtet eine Sylt-Urlauberin. Wer jetzt seinen Urlaub oder einen Tagesausflug nach Sylt plant, sollte also auf jeden Fall das Anti-Mückenmittel nicht vergessen.