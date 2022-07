Rapp: Holstein Kiel will besser abschneiden als 2021/22

Holstein Kiel will sich in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga keinesfalls verstecken. „Wir haben uns im Verein darauf verständigt, dass wir besser als im vergangenen Spieljahr abschneiden wollen. Das ist auch ein realistisches Ziel“, meinte Trainer Marcel Rapp am Donnerstag zu den Saisonzielen. 2021/22 hatten die Kieler lange Zeit gegen den Abstieg gekämpft, aber zum Abschluss noch Platz neun belegt.

Kiel - „Einerseits sollten wir demütig sein, aber wir wollen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind“, sagte Rapp.

Im Auftaktspiel bei Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth stehen die Kieler am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gleich vor einer sportlichen Herausforderung. „Das ist schon ein Brett“, gab der 43-Jährige zu. Sein Team habe die coronabedingten Ausfälle während der Vorbereitung weggesteckt. „Und da wir den Kern der Mannschaft gehalten haben, bin ich sehr zuversichtlich.“ Nicht zur Verfügung stehen ihm Stürmer Kwasi Wriedt (Rückenprobleme), der Langzeitverletzte Marcel Benger und Kapitän Hauke Wahl, der zwar nach auskuriertem Pfeifferschen Drüsenfieber wieder mittrainiert, aber noch einige Zeit benötigt.

Derweil wird Sven Boy neuer Co-Trainer der KSV Holstein II. Der 45 Jahre alte Ex-Profi, der sechs Jahre das Kieler Trikot getragen hat, wird Assistent der von Sebastian Gunkel trainierten U23. Der einstige KSV-Kapitän tritt damit die Nachfolge des zur U19 übergewechselten Fabian Raue an, teilten die Störche am Donnerstag via Twitter mit. dpa