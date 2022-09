Rapp: „Regensburgs Lage macht's nicht leichter“

Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp betritt das Stadion. © David Inderlied/dpa/Archivbild

Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp sieht die Startphase in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga als durchaus gelungen an. „Wir sind zufrieden mit der Punktausbeute“, sagte er am Donnerstag. Allerdings komme jetzt eine schwere Aufgabe mit dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg. „Die Situation, in der Regensburg ist, macht's jetzt nicht leichter“, meinte er.

Kiel - Die Kieler können mit einem Auswärtserfolg am siebten Spieltag Anschluss an das obere Drittel der Tabelle halten, die Regensburger kassierten dagegen zuletzt drei Niederlagen nacheinander und müssen aufpassen, nicht schon frühzeitig in die Gefahrenzone abzurutschen. „Ich gehe davon aus, dass sie sich nicht einigeln, sondern die Flucht nach vorne antreten“, sagte der Kieler Coach.

In Regensburg trifft Rapp auf seinen bisherigen Spieler Joshua Mees. Der 26 Jahre alte Stürmer war vor der Saison von Holstein Kiel an den Jahn ausgeliehen worden. „Wir tauschen uns schon aus“, sagte der Trainer, allerdings nicht in dieser Woche. „Ich weiß, es geht ihm gut. Er fühlt sich wohl“, erzählte er. „Er ist zufrieden, und ich glaube, Regensburg ist auch mit ihm zufrieden. Er spielt oft. Und deswegen ist das eine gute Geschichte für alle.“ dpa