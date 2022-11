Rapp und die Vergangenheit: KSC-Spiel etwas Besonderes

Kiels Trainer Marcel Rapp betritt das Stadion. © David Inderlied/dpa/Archivbild

Das Spiel beim Karlsruher SC ist für Holstein Kiels Marcel Rapp nicht irgendein Spiel. „Das ist schon ein besonderes Spiel für mich“, sagte der Trainer des norddeutschen Fußball-Zweitligisten am Donnerstag: „Wenn der Spielplan rauskommt, gucke ich schon als erstes, wann wir gegen den KSC spielen, wann wir hinfahren.“ Die Begegnung mit einem wesentlichen Teil seiner fußballerischen Vergangenheit steht für den 43-Jährigen in dieser Saison am Samstag (13.

Kiel - 00 Uhr/Sky) an.

Rapp ist in Pforzheim geboren und hat über viele Jahre beim etwa 30 Kilometer entfernten KSC als Spieler und als Trainer gewirkt. „Es werden mir einige über den Weg laufen, die ich noch von früher kenne. Es werden auch viele Freunde da sein“, sagte er bei der Spieltags-Pressekonferenz der Kieler.

„Schlussendlich ist es ein Spiel wie jedes andere. Wenn das Spiel dann einmal läuft, dann gilt es, Trainer zu sein, Coach zu sein, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Das werde ich hinbekommen, den Spagat“, meinte Rapp. Danach werde er aber sicher das ein oder andere Gespräch führen und sich freuen, den ein oder anderen alten Bekannten zu treffen.

Das Spiel in Karlsruhe ist für die Kieler der Auftakt zu ihrem Hinrunden-Endspurt mit einer englischen Woche. „Alle Spiele sind auf Augenhöhe. Das ist alles 50:50“, sagte der Holstein-Trainer. Nach dem KSC-Spiel folgt am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) das Nordderby beim FC St. Pauli, ehe die erste Saisonhälfte am 11. November (18.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 endet.

„Grundsätzlich sind wir mit den 20 Punkten Stand jetzt zufrieden. Aber es sollten noch einige dazukommen, um sorgenfrei in die Rückrunde zu gehen“, sagte Rapp. „Die Tabelle ist brutal eng zusammen. In diesem Jahr braucht man viele Punkte, um nicht abzusteigen, vielleicht etwas weniger Punkte, um aufzusteigen.“

Bei der Punktejagd in den letzten drei Spielen des Jahres muss Rapp auf Mittelfeldspieler Aleksandar Ignjovski verzichten. Er hat sich eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Dafür meldete sich Torwart Thomas Dähne nach kurzer Verletzungspause wieder zurück. Ob er gleich wieder seinen Platz in der Startelf einnehmen darf und Tim Schreiber verdrängt, ließ Rapp offen. Der 20-jährige Schreiber hatte am Samstag beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf im Tor gestanden. Rapp gab sich in der Torwartfrage entspannt: „Wir können uns nicht falsch entscheiden. Wir haben zwei sehr gute Torhüter.“ dpa